Собянин назвал число перешедших на удаленку в Москве

В Москве около 1 млн человек перешли на дистанционную работу. Такие данные в четверг, 15 октября, привел мэр города Сергей Собянин.

Также он отметил, что горожане старше 65 лет ответственно соблюдают предписание по самоизоляции. По информации Собянина, благодаря этому пассажиропоток в общественном транспорте Москвы снизился на 39% по сравнению с прошлым годом.

«Сегодня около миллиона человек перешли на дистанционку. Граждане 65+ плюс хронически больные москвичи тоже во многом услышали в большинстве, мы видим их минимальное передвижение по городу, в метро, в наземном общественном транспорте. Если сравнивать с прошлым годом, мы четко знаем, сколько это было, где-то на 39% снижение», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

В целом, по мнению Собянина, москвичи стали более ответственно относиться к соблюдению ограничительных мер, в частности масочно-перчаточного режима.

«У нас соблюдение масочного режима радикально изменилось к тому, что было, скажем так, месяц тому назад, когда был полный нигилизм», — сказал он.

Ранее в этот же день депратранс Москвы со ссылкой на предписание главного санитарного врача города Елены Андреевой предупредил, что в городе пассажиров перестанут пускать в общественный транспорт без масок и перчаток.

Также в четверг стало известно, что с 19 октября в ночных клубах, барах, на дискотеках и в аналогичных развлекательных заведениях Москвы вводится система идентификации посетителей по QR-коду. Согласно соответствующему указу Собянина, с этой даты работники и посетители смогут попасть в открытые с 0:00 до 6:00 заведения при условии регистрации номера телефона.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в столице 1 октября мэр анонсировал введение удаленного рабочего режима для 30% сотрудников столичных компаний с 5 по 28 октября. На следующий день начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Ефимов сообщил, что власти города рекомендуют переводить на удаленку до 50% сотрудников.

По данным оперштаба, на сегодняшний день в Москве выявлено 347 946 случаев коронавируса. Умерли 5796 пациентов, выздоровели — 268 423.

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