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Посол России в США назвал продление ДСНВ первостепенной задачей

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Москва считает первостепенным незамедлительное продление Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ ― СНВ-3) без каких-либо предварительных условий. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, выступая на заседании Американо-российского делового совета.

Заседание совета проходит 13, 14 и 20 октября. Текст выступления распространила пресс-служба российского диппредставительства 15 октября.

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Он отметил, что стратегические вопросы всегда были «краеугольным камнем» американо-российских отношений. Посол выразил надежду, что США не будут проводить политику, направленную «на обретение военного превосходства над Россией».

«Наша первостепенная задача — продлить ДСНВ незамедлительно и без каких-либо условий. Такое предложение озвучил президент России Владимир Путин в декабре 2019 года», — сказал Антонов.

Дипломат напомнил, что в видеообращении на 75-й ежегодной сессии Генассамблеи ООН 22 сентября 2020 года президент России Владимир Путин повторил, что продление СНВ-3 «является первоочередным вопросом, который можно и нужно решать оперативно».

Также Антонов подчеркнул, что с исчезновением договора «наступит период непредсказуемости», возрастет риск «случайного или непреднамеренного применения ядерного оружия», как и вероятность того, что «кризисная ситуация может быстро перерасти в ядерный конфликт».

Срок действия СНВ-3, подписанного между Россией и США в 2010 году, истечет в 2021 году.

Накануне замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что заключения договоренностей по продлению ДСНВ пока не ожидается.

Ранее в среду российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва не видит перспектив для продления договора СНВ-3. Он добавил, что российская сторона никогда не скажет «хлопаем дверью и мы заканчиваем все контакты».

13 октября спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сказал, что Москва и Вашингтон достигли «принципиального» соглашения по стратегической стабильности на самом высоком уровне. По его словам, американцы продлят договор, если Россия заморозит размеры ядерного арсенала. В МИД России назвали эти заявления бредом.

При этом ранее американская сторона называла ключевым условием достижения договоренностей участие Китая.

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