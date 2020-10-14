Лавров заявил об отсутствии перспектив для продления СНВ-3

Москва не видит перспектив для продления договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом в среду в интервью журналистам российских радиостанций заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Нет. Такой перспективы я лично не вижу. Мои коллеги, которые работают в межведомственном формате и встречаются с американской делегацией, тоже не видят такой перспективы», — сказал Лавров.

При этом он отметил, что Россия никогда не скажет «хлопаем дверью и мы заканчиваем все контакты».

«США перевернули все с ног на голову. Они хотят в стороне оставить при разговоре по СНВ средства доставки оружия. Из пяти новых видов вооружения мы два вида готовы включать в контекст нового договора», — подчеркнул глава МИДа.

Лавров добавил, что США не хотят «включать космос в арену боевых действий, как и киберпространство». По его словам, они поставили крест на договоре о запрете ядерных испытаний, привлекают страны НАТО к тренировкам с ядерным оружием, что является нарушением.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что если США хотят включить в договор тактические ядерные вооружения, то сначала должны убрать свои ракеты этой категории с территорий стран НАТО.

«Мы всегда им говорили, и на этот счет было четкое понимание, что, прежде чем включать эту категорию вооружений в дискуссию об их ограничении, давайте, пожалуйста, уберите все эти тактические ракеты с тактическими боеголовками на свою территорию», — сказал Лавров, уточнив, что ядерные вооружения находятся на территории пяти стран НАТО.

Ранее, 13 октября, спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что стороны достигли «принципиального» соглашения по стратегической стабильности на самом высоком уровне. По его словам, США продлят договор, если Россия заморозит размеры ядерного арсенала. В МИД России в этот же день назвали эти заявления бредом.

При этом ранее американская сторона ключевым условием называла участие Китая в договоре.

Срок действия СНВ-3, подписанного между Россией и США в 2010 году, истечет в 2021 году.