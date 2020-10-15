Убыль — не сказка: население РФ может сократиться больше, чем ожидали

Население России до 2024 года ежегодно будет сокращаться и в общей сложности может уменьшиться на 1,2 млн человек. Это следует из обновленной версии единого плана по достижению национальных целей до 2030 года (есть у «Известий») . Согласно предыдущей версии этого документа, разработанной в августе, убыль за тот же период ожидалась на уровне 105 тыс., и уже в 2022 году показатель должен был перейти к росту. Этот прогноз имеет существенное отличие от всех предыдущих оценок демографической статистики, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты. Он готовится с учетом объективных реалий, а не подгонки под необходимые показатели . Среди причин убыли населения — и демографические ямы 90-х, и пандемия коронавируса , повлекшая закрытие границ и отток мигрантов. При этом в Минтруде и Минэке подчеркивают: цифры в плане по достижению национальных целей развития еще будут уточняться.

Планы и реалии

Правительство подготовило новую версию единого плана по достижению национальных целей до 2030 года. Документ есть у «Известий», его подлинность подтвердили два федеральных чиновника. Значительная часть прогнозных и целевых показателей плана была скорректирована.

Одно из основных изменений — ухудшение оценок по численности населения . В предыдущей версии единого плана, просочившейся в публичное пространство в августе, прогнозировалось, что по итогам 2020 убыль составит 158 тыс. человек. По новым оценкам численность россиян сократится на 352,5 тыс. Более масштабная убыль наблюдалась в России по итогам 2006 года, когда население страны уменьшилось на 373,9 тыс. человек.

На следующие годы прогноз по убыли также стал более пессимистичным . Ранее ожидалось, что в 2021 году население сократится на 81,5 тыс, а затем перейдет к росту: в 2022-2024 соответственно на 8,3, 58,3 и 67,6 тыс. человек. По новому прогнозу убыль будет стабильной: численность уменьшится на 290, 238, 189 и 165 тыс. Таким образом, до 2024 года население сократится на 1,2 млн человек.

Прогноза на 2025-2029 годы в плане нет, в 2030 ожидается, что прирост населения составит 10 тыс.

Справка «Известий» Единый план по достижению национальных целей до 2030 года должен стать одним из главных стратегических документов для выполнения июльского указа президента Владимира Путина. Документ определяет пять национальных целей развития страны вместо девяти из предыдущего майского указа от 2018 года и продлевает сроки их достижения до 2030 года: сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, а также цифровая трансформация. Единый план — это, фактически, агрегация основных мер из других программ развития, например, нацпроектов, в контексте достижения целей страны.

В преамбуле к единому плану, демографический вызов назван важнейшим на предстоящие 10 лет. В силу объективных трендов в ближайшем будущем население РФ будет сокращаться, сообщается в документе. Необходимо переломить эту тенденцию и обеспечить к 2030 году рост численности за счет стабилизации рождаемости, снижения смертности и обеспечения качественного миграционного прироста.

Убыль населения сегодня — не неожиданность, а результат длительных причинно-следственных цепочек, среди которых и последствия Второй мировой войны, и демографические ямы 90-х, и неготовность россиян к многодетности , заявила профессор кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Любовь Храпылина. Кроме этих факторов, в этом году был, фактически, заблокирован приток мигрантов из-за пандемии, а многие из проживающих в России уехали в родные страны, добавила эксперт.

Прогноз, который содержится в правительственном плане, весьма реалистичный — впервые официальные оценки не выглядят излишне комплементарными и успокаивающими, отметила Любовь Храпылина. Демографические процессы по природе своей длительные, выйти на позитивные темпы прироста, действительно, получится лишь ближе к 2030 если не будет катаклизмов.

При этом влияние пандемии на сокращение численности населения будет весьма ограниченным , отметила Любовь Храпылина. Намного сильнее сказалось многолетнее неблагоприятное экономическое положение многих семей, рост бедности и тренд на снижение рождаемости.

О тем, что дополнительно на численность населения влияет сокращение миграционных потоков, заявила и заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике Екатерина Курбангалеева . Из-за закрытых границ приток иностранных граждан, фактически, остановился.

Менять прогнозы в сторону ухудшения, действительно, не в привычках правительства, — было не в привычках, — но, во-первых, не надо забывать, что оно действует в новом составе, во-вторых, точность диагноза — признак профессионализма, полагает эксперт. Предыдущая версия плана разрабатывалась летом — в условиях высокой неопределенности относительно тех же пандемических перспектив. Тогда еще не был до конца понятен эффект от социальных мер, которые, безусловно, сыграли роль демпфера, — поэтому показатель был улучшен.

Оценка уровня бедности по итогам 2020 года была скорректирована в лучшую сторону. В предыдущем варианте ожидалось, что доля людей с доходами ниже прожиточного минимума составит 13,3% в этом году. Прогноз улучшен до 13,1%. В следующие годы, тем не менее, бедность будет сокращаться более низкими темпами, чем предполагалось в предыдущей версии плана : 12,8% бедных против 12,2% в 2021-м, 12,1% против 11,4% в 2022-м, 11,4% против 10,7% в 2023-м и 10,7% против 10% в 2024-м. В 2030 году в обоих вариантах она должна составить 6,5%, то есть, вдвое меньше, чем в 2019-м.

И численность населения, и бедность относятся к цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей». Индикаторы по другим ключевым направлениям из майского указа также стали более пессимистичны. Например, по цели «Возможности для самореализации и развития талантов» были ухудшены оценки по показателю «Место РФ по качеству общего образования». Сейчас ожидается, что Россия в среднем будет занимать в 2020-2024 годы 14, 13,75, 13,25, 12,75, 12,25 позиции в рейтингах. По сравнению с прошлым вариантом плана показатель ухудшен примерно на 2 места ежегодно.

Аналогичные корректировки проведены и по цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» . Объемы жилищного строительства составят в 2020-2024-м 77, 78, 80, 82, 90 млн квадратных метров. Это примерно на 20 млн в год меньше, чем прогнозировалось ранее.

В августе, когда разрабатывался первый вариант прогноза, ситуация была более туманной , хотя высокий уровень неопределенности сохраняется до сих пор, полагает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Оценки, действительно, ухудшены по многим параметрам — но в данном случае корректировки объективны и более честны.

Доработка проекта единого плана по достижению национальных целей развития продолжается. В ней принимают участие федеральные ведомства и регионы, сообщили «Известиям» в Минтруде . Содержание еще будет корректироваться, а цифры — уточняться. «Считаем преждевременным делать какие-либо выводы на основе проекта плана до его утверждения», — резюмировали в ведомстве. Аналогично ответили в Минэкономразвития. Данные вопросы относятся к полномочиям Минэка, заявили в Минфине.

«Известия» также направили запрос в правительство, Минпросвещения, Минстрой с просьбой прокомментировать изменения в плане.

Шестая цель

В новой версии документа появилось еще одно стратегическое направление в дополнение к пяти основным: «Региональное развитие» . Фактически, это декомпозиция общенациональных целей на уровень субъектов.

Направление предусматривает поддержку нескольких региональных блоков.

Дальний Восток (ожидаемый объем инвестиций до 2035 года — 8,8 трлн рублей, из низ 5,8 — частные),

Арктика (16,5 трлн, 15 частные)

Северный Кавказ (234 млрд из бюджета, оценки приведены только до 2030 года),

Калининградская область

Крым и Севастополь

Ангаро-Енисейский макрорегион (инвестиции до 2035 года должны составить 11 трлн рублей, из них 6 — частные, 3,5 — смешанные и 1,6 из бюджета)

Субъекты с социально-экономическим развитием ниже российского

В сумме цели, поставленные перед каждым конкретным субъектом, должны привести к достижению общенациональных.