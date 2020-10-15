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В МЧС предупредили об усилении ветра в Москве до 17 м/с

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Усиление ветра с порывами до 17 м/с ожидается в Москве вечером в четверг. Об этом говорится в экстренном предупреждении по неблагоприятным метеорологическим явлениям, опубликованном МЧС России по столице в четверг, 15 октября.

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«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 21:00 15 октября местами по городу Москве ожидается усиление западного ветра с порывами 12–17 м/с», — отмечается в тексте.

В связи с этим в ведомстве рекомендуют обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, а также не укрываться под деревьями. Также в МСЧ посоветовали парковать автомобили вдали от деревьев, передает RT.

Накануне в центре погоды «Фобос» не исключили, что в предстоящие выходные в московском регионе будут слабые ночные заморозки, пишет «Москва 24». Также возможен первый снег.

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