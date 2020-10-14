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Синоптики спрогнозировали слабые ночные заморозки в столичном регионе в выходные

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Слабые ночные заморозки не исключены в московском регионе в предстоящие выходные. Об этом сообщили в среду, 14 октября, в центре погоды «Фобос».

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По словам синоптиков, в пятницу в регион с севера устремятся холодные воздушные массы. «В ночное время ожидается плюс 5-7 градусов, по области плюс 3-8 градусов, днем плюс 7-9 градусов, в Подмосковье плюс 5-10», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Дневная температура на 4-5 градусов будет холоднее обычного.

«И не исключен первый снег. Правда, на установление снежного покрова пока рассчитывать не стоит», — рассказали в центре погоды.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что дневная температура в среду в Москве достигла аномально высокого значения — плюс 17,4 градуса, но не побила рекорд 1889 года, сообщает телеканал «Звезда». Тогда была зафиксирована температура +18 градусов.

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