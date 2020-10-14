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В Гидрометцентре сравнили температуру в Москве с рекордом XIX века

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что дневная температура в среду, 14 октября, в Москве достигла аномально высокого значения — плюс 17,4 градуса, однако не побила рекорд 1889 года.

«Чуть-чуть сегодня не хватило температуре в Москве до рекорда, который был установлен еще в 1889 году, почти 130 лет назад. Это было время правления Александра III. Тогда была зафиксирована температура +18 градусов, а сегодня +17,4 градуса было зафиксировано в 16:00, и выше она уже не будет», — приводит «РИА Новости» слова Вильфанда.

Метеоролог отметил, что в столице 15 октября будет комфортная погода, однако уже 16 октября температура может упасть ниже двузначной отметки.

Ранее в среду в дептрансе Москвы рекомендовали автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю.

В этот же день главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что в выходные в ночные и утренние часы в столице ожидается мокрый снег, а по области возможны первые заморозки.

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