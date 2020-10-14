Синоптики пообещали москвичам мокрый снег и заморозки в выходные

Мокрый снег ожидается в Москве в выходные ночью и утром, по области возможны первые заморозки, сообщила в среду, 14 октября, главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«В выходные характер погоды изменится, нас пересечет холодный атмосферный фронт и произойдет резкая смена температурного режима и режима осадков. Если накануне у нас еще возможны дожди, то уже в выходные, особенно в ночные и утренние часы, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега», — цитирует ее «РИА Новости».

По словам специалиста, температура понизится, но будет около климатической нормы, однако жители столицы ощутят снижение температуры как резкое похолодание, потому что сейчас фон температуры на 5–6 градусов выше нормы.

Не исключено, что в выходные дни местами по области возможны отрицательные температуры, чего еще не наблюдалось в октябре в столице и регионе, отметила Позднякова.

В ночные часы по области ожидается температура около нуля, а в Москве днем столбики термометров не превысят 5–7 градусов, пишет «Газета.ру».

По заключению синоптика, среда станет самым теплым днем на неделе, а в пятницу, 16 октября, ожидается переломный момент.

Ранее в этот день метеорологи также предупредили о б усилении ветра 15 и 16 октября в Московском регионе, из-за чего в регионе будет объявлен «желтый» уровень погодной опасности.