Синоптики предупредили о сильном ветре в Москве 15 и 16 октября

В Московском регионе 15 и 16 октября объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. Об этом во вторник, 13 октября, сообщил Гидрометцентр России.

По словам метеорологов, погода является потенциально опасной. Предупреждение будет действовать с 09:00 четверга, 15 октября, до 09:00 пятницы, 16 октября, уточняет агентство городских новостей «Москва».

В некоторых местах порывы ветра могут достигать 18 м/с.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности объявили в Московской области на 15 октября из-за высокого уровня пожароопасности. По данным специалистов, из-за погоды возрастает риск природных возгораний.