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В дептрансе Москвы рекомендовали автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю

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Московским автомобилистам рекомендовали сменить летнюю резину на зимнюю. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы в среду, 14 октября.

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«Печально, но в эти выходные температура опустится до нуля, синоптики даже обещают первый снег. Значит, нужно переходить с летней резины (на зимнюю. — Ред.) — при минусе она не удержит автомобиль на дороге. Если еще не переобулись, сейчас самое время. Чтобы потом без последствий», — говорится в сообщении.

Ранее в среду главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что в выходные в ночные и утренние часы в столице ожидается мокрый снег, а по области возможны первые заморозки.

По словам синоптика, температура воздуха в Москве будет около климатической нормы. Однако граждане ощутят ухудшение погоды как резкое похолодание, потому что сейчас температурный фон на 5–6 градусов выше нормы.

Позднякова добавила, что ночами по области ожидается около нуля градусов, а в Москве днем не более +5...+7 градусов.

В конце сентября в МВД предложили ввести штраф для водителей за езду на летней резине зимой и на шипованной — летом.

По словам руководителя Федерации автовладельцев России (ФАР) Максима Едрышова, регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» уже предусматривает запрет на летние шины зимой и наоборот.

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