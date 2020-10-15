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СК проверит обнаруженное массовое захоронение времен ВОВ под Ростовом

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Следователи начали проверку по факту обнаружения на территории Миллеровского района Ростовской области останков мирных жителей, которые погибли в годы немецко-фашистской оккупации 1941–1943 годов. Об этом в четверг, 15 октября, сообщается на сайте Следственного комитета России.

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Как уточнили в ведомстве, информация об обнаружении останков поступила в рамках реализации федерального проекта «Без срока давности». Выехавшие на место следователи и криминалисты зафиксировали костные останки нескольких человек, которые были местными жителями и погибли, предположительно, в годы Великой Отечественной войны.

«Вместе с тем в соответствии с имеющимися документами, датированными 1943 годом, в данной местности может находиться около 700 останков мирных жителей, зверски расстрелянных в 1942–1943 годах немецко-фашистскими захватчиками», — добавили в пресс-службе СК.

Обнаруженные останки будут направлены на проведение медико-криминалистических экспертиз, в том числе и молекулярно- генетических исследований. После этого выделенные ДНК погибших занесут в базу данных геномной информации.

Накануне в Новгородской области начался первый в России процесс о признании геноцида в деревне Жестяная Горка нацистами в годы Великой Отечественной войны.

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