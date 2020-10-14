В России начнется первый процесс о геноциде народов СССР нацистами

В Новгородской области в среду, 14 октября, начнется первый в России процесс о признании геноцида в деревне Жестяная Горка нацистами в годы Великой Отечественной войны.

Дело будет рассматриваться в Солецком районном суде.

«Предварительное судебное заседание пройдет 14 октября в 15:30. На нем будут решаться организационные вопросы, касающиеся определения порядка слушания дела», — цитирует «РИА Новости» объединенную пресс-службу региональных судов.

О том, что прокуратура Новгородской области будет просить суд признать геноцидом массовые убийства мирного населения в деревне Жестяная Горка в 1942 году, стало известно 29 сентября.

Деревня Жестяная Горка ранее относилась к Ленинградской области, а сейчас является частью Новгородской. В районе деревни было обнаружено массовое захоронение мирных жителей и военнопленных времен Великой Отечественной войны.

Расправы над советскими гражданами устраивали так называемые тайлькоманды, возглавляемые лицами из числа офицерского состава немецкого и австрийского происхождения. Арестованных они убивали, а их тела сбрасывали в ямы. В период с 1942 по 1943 год в районе деревни было убито не менее 2,6 тыс. человек.

Известно, что организатором расправ был немецкий генерал Курт Херцог. В 1947 году его приговорили к 25 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. При этом исполнители преступлений к уголовной ответственности не привлекались.