Гассиев опубликовал видео с тренировки к бою с Сефери

Бывший чемпион мира по версии IBF и WBA в первом тяжелом весе Мурат Гассиев опубликовал на своей странице в Instagram подготовку к бою с албанским боксером Сефером Сефери. Видеозапись с тренировки обнародовал телеканал РЕН ТВ в четверг, 15 октября.

На кадрах спортсмен бросает большой набивной мяч своему ассистенту. Такие тренировки помогают боксерам развивать взрывную силу и повышать эффективность ударов.

Осетинский боксер должен был провести бой с Кевином Джонсоном из США, который обещал «надрать задницу» противнику. Гассиев в ответ на угрозы пригласил оппонента в Северную Осетию. Однако 14 октября американец отказался от поединка, сославшись на проблемы с документами.

Вместо Джонсона выйти на ринг вызвался албанский тяжеловес Сефер Сефери.

Промоутер Владимир Хрюнов предположил, что поединок с албанцем будет для россиянина более сложным.

Гассиев поборется с Сефери за пояс WBA International 31 октября в Сочи.

Мурат Гассиев — экс-чемпион мира по версии IBF (2016–2018), WBA (2018) в первом тяжелом весе.

Сефери — 41-летний обладатель интерконтинентального титула по версиям WBF в тяжелом и в первом тяжелом весе.