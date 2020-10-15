Первый снег ожидается на территории Удмуртии

Синоптики прогнозируют резкое похолодание на территории Удмуртии. В выходные на территории республики ожидается первый снег.

Согласно прогнозам, в пятницу, 16 октября, в Удмуртии ветер усилится до 15–18 м/с. Температура воздуха в дневные часы будет достигать +15 градусов. Ночью 17 октября возможны заморозки до –1 градуса. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

В дневные часы 17 и 18 октября ожидается температура +3...+8 градусов. В субботу мокрый снег выпадет на всей территории республики. В воскресенье осадки ожидаются лишь в отдельных местах.

К началу следующей рабочей недели температура воздуха повысится до +10 градусов. Однако со вторника синоптики вновь прогнозируют похолодание.

Ранее сообщалось, что в Московской области в выходные ожидаются слабые заморозки. При этом не исключено выпадение первого снега.