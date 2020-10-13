Жителей Центральной России предупредили о заморозках и снеге на выходных

В Центральной России к концу недели ожидаются заморозки и снег, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, аномально теплая погода сохранится до четверга, 15 октября. Затем через центральную часть РФ пройдет холодный арктический фронт, вслед за которым вторгнутся холодные воздушные массы с акватории Северного Ледовитого океана.

«Температурный фон начнет буквально рушиться стремительным темпом. В пятницу — около +10 градусов с дождями, а в субботу ощутим дыхание Арктики по полной программе», — цитирует специалиста 12 октября НСН.

Тишковец отметил, что в ночное время температура воздуха опустится до нулевых отметок, первые заморозки ожидаются уже в воскресенье. Местами дожди начнут переходить в мокрый снег, возможна гололедица.

Таким образом, период бабьего лета сменится предзимьем.

Ранее синоптики сообщили, что резкое похолодание и дожди ожидаются и на юге РФ. В Крыму погода изменится 17–18 октября. По территории республики пройдет активный холодный контрастный раздел.