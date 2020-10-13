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Жителей Центральной России предупредили о заморозках и снеге на выходных

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В Центральной России к концу недели ожидаются заморозки и снег, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По его словам, аномально теплая погода сохранится до четверга, 15 октября. Затем через центральную часть РФ пройдет холодный арктический фронт, вслед за которым вторгнутся холодные воздушные массы с акватории Северного Ледовитого океана.

«Температурный фон начнет буквально рушиться стремительным темпом. В пятницу — около +10 градусов с дождями, а в субботу ощутим дыхание Арктики по полной программе», — цитирует специалиста 12 октября НСН.

Тишковец отметил, что в ночное время температура воздуха опустится до нулевых отметок, первые заморозки ожидаются уже в воскресенье. Местами дожди начнут переходить в мокрый снег, возможна гололедица.

Таким образом, период бабьего лета сменится предзимьем.

Ранее синоптики сообщили, что резкое похолодание и дожди ожидаются и на юге РФ. В Крыму погода изменится 17–18 октября. По территории республики пройдет активный холодный контрастный раздел.

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