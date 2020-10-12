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Резкое похолодание прогнозируют в Крыму к выходным

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Синоптики прогнозируют резкое похолодание и дожди на территории Крыма. Погода изменится 17–18 октября.

Согласно прогнозам, по территории республики пройдет активный холодный контрастный раздел. Это приведет к значительному снижению температуры. В дневные часы температура будет опускаться до +15...+20 градусов. Об этом пишет ИА «Крыминформ».

Также синоптики прогнозируют умеренные дожди в субботу и воскресенье. На следующей неделе вновь прогнозируется сухая погода.

В будние дни в регионе будет тепло — до +26 градусов в дневные часы.

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