Резкое похолодание прогнозируют в Крыму к выходным
Синоптики прогнозируют резкое похолодание и дожди на территории Крыма. Погода изменится 17–18 октября.
Согласно прогнозам, по территории республики пройдет активный холодный контрастный раздел. Это приведет к значительному снижению температуры. В дневные часы температура будет опускаться до +15...+20 градусов. Об этом пишет ИА «Крыминформ».
Также синоптики прогнозируют умеренные дожди в субботу и воскресенье. На следующей неделе вновь прогнозируется сухая погода.
В будние дни в регионе будет тепло — до +26 градусов в дневные часы.