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Путин заявил об обострении проблемы безработицы в России

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Проблема безработицы в России обостряется. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым, которая прошла в четверг, 15 октября, в режиме видеоконференции.

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«[В регионе] достаточно высокий уровень безработицы. Вы знаете эту проблему, особенно сейчас она обостряется в целом по стране», — сказал президент.

Вместе с этим российский лидер отметил, что в республике стабильно растет и промышленное, и сельскохозяйственное производство.

12 октября министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков также отметил рост безработицы в стране. По его словам, максимальное число безработных — 3,7 млн человек — было зарегистрировано в сентябре. Также глава ведомства заявил, что в России за чертой бедности находится порядка 13,5% населения, или почти 20 млн человек.

О росте числа безработных в стране на 1,7% Путин уже сообщал в конце сентября. Президент назвал это тревожным сигналом. В то же время он отметил, что в России ситуация обстоит лучше, чем в других странах, и выразил уверенность, что с этой проблемой удастся справиться в 2021 году.

Также в сентябре в ходе своего выступления перед членами Совета Федерации глава государства сообщил, что уровень безработицы в России превышает 6% от экономически активного населения. Он подчеркнул, что людям необходимо помочь вернуться к нормальному труду, чтобы они могли обеспечивать свои семьи.

В Минэк в свою очередь в качестве меры борьбы с безработицей в стране предложили переквалифицировать нетрудоустроенных россиян в предприниматели и научить их вести свое дело. Согласно паспорту федерального проекта «Вовлечение в предпринимательство», благодаря реализации этой инициативы к 2024 году бывшие безработные откроют как минимум 1,2 тыс. новых бизнесов.

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