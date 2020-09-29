Минэкономразвития предложило способ борьбы с безработицей

Минэк предложил еще один метод снижения числа безработных россиян, следует из нового паспорта федерального проекта «Вовлечение в предпринимательство». Нетрудоустроенных граждан переквалифицируют в предпринимателей и научат вести свое дело. По итогам предполагается, что к 2024 году бывшие безработные откроют как минимум 1,2 тыс. новых бизнесов.

Обучение будет бесплатным и пройдет на базе центров «Мой бизнес», созданных в рамках нацпроекта во всех регионах, рассказали в Минэкономразвития. Пилотные курсы запустят в 15 субъектах, среди которых — Смоленская и Владимирская области, Краснодарский и Пермский края, Калининград и Чувашия, однако потом эксперимент может быть масштабирован на всю страну с одновременным увеличением целевых показателей.

— Граждане, прошедшие обучение, смогут открыть свое дело, получить от центров занятости населения пособие на старт бизнеса, а также помощь от центров «Мой Бизнес» в регистрации и дальнейшее сопровождение, — сообщила директор департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития Инна Дадаян.

Программа вряд ли сократит безработицу и увеличит число новых компаний, ведь у потерявших работу нет стартового капитала, чтобы открыть дело, сомневаются эксперты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Воля для уволенных: безработных россиян обучат ведению бизнеса