Украинские власти осознанно отказались от Крыма и Донбасса в 2014 году для достижения своих целей, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в эфире телеканала Newsone.

«Когда Порошенко (экс-президент Украины Петр Порошенко. — Ред.) нужно было провести выборы и выиграть в один тур, они для этого отрезали Донбасс и отдали Крым. Еще раз вам говорю: Крым украинская власть отдала самостоятельно», — сказал он 14 октября.

Депутат добавил, что Киев заранее вывел из Крыма войска и шел «по подготовленному плану», пишет «Газета.ру».

«Мы отдали Крым, легализуя тот переворот, который произошел у нас в 2014 году», — сказал Кива.

13 октября вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский потерпел полное фиаско в стремлениях вернуть полуостров под контроль. По его мнению, сознание украинского лидера искорежено бандеровской идеологией, из-за чего он ведет антироссийскую политику и не осознает реальную ситуацию с Крымом.

Сам Зеленский заявлял, что если он не сможет завершить войну в Донбассе, то стране нужен будет другой президент.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, в свою очередь, отмечал, что для решения конфликта на Донбассе нужна смена не президента Украины, а государственного идеологического курса.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей региона высказались за воссоединение.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить Минские договоренности и начать прямые переговоры с самопровозглашенными республиками Донбасса.

Урегулирование ситуации обсуждается в рамках трехсторонней контактной группы — уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и России — и «нормандского формата» при посредничестве Москвы, Парижа и Берлина.