Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если он не сможет завершить войну в Донбассе, то стране нужен будет другой лидер. Об этом он рассказала в опубликованном в понедельник, 12 октября, BBC интервью.

«Если я не смогу закончить войну — значит, нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами», — подчеркнул Зеленский, добавив, что не держится за власть или рейтинги.

Глава украинского государства также добавил, что придерживается мирного урегулирования ситуации в регионе, передает «Газета.ру».

«Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины. Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю эту веру», — отметил он.

27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия, которые предполагают полный запрет на ведение огня и размещение вооружения на линии соприкосновения между ВСУ и ополченцами самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

18 сентября глава офиса украинского лидера Андрей Ермак выразил уверенность, что вооруженный конфликт на Украине закончится еще при Зеленском.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить минские договоренности и вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР.

Урегулирование ситуации обсуждается в рамках трехсторонней контактной группы — уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и России — и «нормандского формата» при посредничестве Москвы, Парижа и Берлина.