Для решения конфликта на Донбассе нужна смена не президента Украины, а государственного идеологического курса, заявил «Известиям» депутат Госдумы Руслан Бальбек в понедельник, 12 октября.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если он не сможет завершить войну в Донбассе, то стране нужен будет другой лидер.

«До тех пор пока официальный Киев будет считать русский язык и литературу враждебной идеологией, пока нацистские преступники будут числиться героями нации, пока самый последний чиновник украинского государства не поймет, что в Донбассе такие же украинцы, как в других регионах, ничего не изменится», — сказал Руслан Бальбек.

Он отметил, что между украинцами Донбасса и украинцами из других областей идет гражданская война. И пока Киев это не признает, конфликт не закончится, заключил депутат.

В свою очередь депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко заявил «Известиям», что Зеленский прав в том, что войну в Донбассе должна закончить именно Украина.

«Только сделать это гораздо проще, чем Киев привык это представлять. Для этого нужно всего лишь перестать расстреливать и уничтожать мирное население Донецкой и Луганской народных республик и сесть за стол переговоров, быть готовым услышать народ Донбасса и прислушаться к их позиции, вспомнить об их правах», — сказал депутат Козенко.

27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия, которые предполагают полный запрет на ведение огня и размещение вооружения на линии соприкосновения между ВСУ и ополченцами самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

18 сентября глава офиса украинского лидера Андрей Ермак выразил уверенность, что вооруженный конфликт на Украине закончится еще при Зеленском.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить минские договоренности и вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР.

Урегулирование ситуации обсуждается в рамках трехсторонней контактной группы — уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и России — и «нормандского формата» при посредничестве Москвы, Парижа и Берлина.