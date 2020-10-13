В Крыму заявили о фиаско Зеленского в вопросе полуострова

Президент Украины Владимир Зеленский уже потерпел полное фиаско в стремлениях вернуть контроль над Крымом, заявил во вторник, 13 октября, постоянный представитель полуострова при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Таким образом он прокомментировал заявление украинского лидера о возвращении Крыма.

«Зеленский, судя по всему, не отдает себе отчет, что он уже потерпел полное фиаско. Оно состоит в том, что его сознание взорвано и искорежено бомбой бандеровской идеологии», — приводит его слова «РИА Новости».

Мурадов подчеркнул, что эта идеология может выводить лидера Украины на мысли о возвращении Крыма в «антироссийскую, враждебную русскому миру Украину».

Единственный позитивный момент, который отметил Зеленский, по словам постпреда, — это готовность освободить занимаемую должность и уступить место тому, кто сможет закончить «трагическую страницу в истории Украины».

Днем ранее Зеленский заявил, что если он не сможет завершить войну в Донбассе, то стране нужен будет другой лидер.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в свою очередь отметил, что для решения конфликта на Донбассе нужна смена не президента Украины, а государственного идеологического курса.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить минские договоренности и вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР.

Урегулирование ситуации обсуждается в рамках трехсторонней контактной группы — уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и России — и «нормандского формата» при посредничестве Москвы, Парижа и Берлина.