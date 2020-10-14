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В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом

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В Москве за прошедшие сутки скончались 57 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в среду, 14 октября.

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Всего за время пандемии в столице умерли 5796 человек с COVID-19.

Ранее стало известно, что за последние сутки в городе выздоровели 1970 москвичей. Число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 266 470.

В этот же день оперштаб сообщил, что в Москве за последнюю неделю число случаев COVID-19 увеличилось на 31,7%, также на 15,8% выросло количество госпитализаций. При этом на ИВЛ в столичных больницах в настоящий момент находятся 306 человек.

Накануне замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что рост числа заболевших COVID-19 продлится примерно 20 дней, то есть до первой декады ноября. Увеличение числа заразившихся он назвал ожидаемым.

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