Еще 1970 человек вылечились от COVID-19 в Москве

Еще 1970 человек вылечились от коронавируса в Москве за прошедшие сутки. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 14 октября.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1970 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 266 470», — сообщила она.

Ранее власти Москвы призывали вылечившихся горожан сдать плазму для лечения других пациентов с COVID-19.

Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусом и не имеющий хронических заболеваний. Также он должен иметь отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Кроме того, выздоровевшие москвичи могут стать волонтерами и помогать тем, кто лечится от COVID-19 на дому.

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в столице Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности в общественном транспорте, а также в крупных торговых центрах, офисах и культурных объектах.

Ранее в Москве был приостановлен льготный проезд для пенсионеров и учащихся, школы отправили на двухнедельные каникулы, а работодателей призвали отправить 30% сотрудников на удаленку.

Мэр столицы Сергей Собянин называл сомнительной теорию, согласно которой коронавирус стал менее опасным. При этом закрытие города на карантин градоначальник счел «самым последним шагом».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.