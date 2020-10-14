В московском оперштабе заявили о росте числа госпитализаций с COVID-19

В Москве за последнюю неделю число случаев COVID-19 увеличилось на 31,7%, также на 15,8% выросло количество госпитализаций. Об этом в среду, 14 октября, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

За минувшие сутки в отделения по COVID-19 поступили 1206 пациентов. При этом на ИВЛ в столичных больницах в настоящий момент находятся 306 человек.

Всего за 24 часа в Москве было выявлено 4573 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом 11,6% среди заболевших — дети. На людей в возрасте от 18 до 45 лет приходится 42,6%, а 30,5% составляют люди от 46 до 65 лет, еще 10,5% — это пациенты от 66 до 79 лет.

Кроме того, 4,7% среди заболевших — люди старше 80 лет.

В оперштабе подчеркнули, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Накануне замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что рост числа заболевших COVID-19 продлится примерно 20 дней, то есть до первой декады ноября. Увеличение числа заразившихся он назвал ожидаемым.

За последние сутки в России выявлен 14 231 случай заболевания COVID-19, это новый рекорд по ежедневному приросту, пишет «Газета.ру». Всего с начала пандемии в стране зарегистрирован 1 039 705 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 23 205 летальных исходов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.