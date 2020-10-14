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Блогер Пучков рассказал в суде о «травле» историка Соколова

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Блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, заявил в ходе заседания суда в среду над доцентом кафедры истории Олегом Соколовым, обвиняемым в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, что историк подвергался травле. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда 14 октября.

Пучкова пригласили в суд в качестве свидетеля со стороны защиты.

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«Мне известно о травле, а кто ее организовывал — я пальцем показать не могу», — сказал блогер.

Он назвал Соколова «эмоциональным» человеком, который «многое воспринимал близко к сердцу».

Пучков отметил, что не имеет неприязненного отношения к историку, а с Ещенко знаком «шапочно», видел ее несколько раз.

Свидетель рассказал, что познакомился с историком около четырех лет назад. Он добавил, что Соколов является «создателем реконструкторского движения в Российской Федерации».

Накануне сам Соколов сообщил в суде об агрессии со стороны Ещенко и о том, что она изменяла ему с «любовником-рецидивистом», который объявлен в федеральный розыск по линии Интерпола.

По словам историка, после его поездки с детьми во Францию девушка начала агрессивно реагировать на детей, кричала и ругалась матом.

Накануне Петроградский районный суд Санкт-Петербурга назначил на 26 ноября рассмотрение иска о защите чести и достоинства Соколова, говорится в картотеке суда. Во вторник в суде прошло предварительное заседание.

12 октября Соколов признал вину в убийстве Ещенко. Ранее свидетель по делу Екатерина Пржигодзкая, некогда состоявшая в отношениях с Соколовым, рассказала, как он жестоко избивал ее. Сам историк обвиняет женщину во лжи.

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