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Историк Соколов рассказал неожиданные подробности о жизни с аспиранткой

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Доцент истории Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, рассказал в суде об агрессии со стороны девушки и о ее «любовнике-рецидивисте».

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По словам историка, Ещенко ему изменяла с «уголовником», который объявлен у федеральный розыск по линии Интерпола. Соколов заверил, что после его поездки с детьми во Францию девушка начала агрессивно реагировать на детей, кричала и ругалась матом.

«Она связалась с бандитом-рецидивистом, сидевшим за вооруженный разбой и грабежи. Она пошла по наклонной... Во время скандалов она ругалась матом, выражалась как бандит», — отметил он.

По мнению Соколова, каждый раз Ещенко с ним мирилась, так как ей это было «удобно» из-за его материального благополучия. При этом неназванный «рецидивист» якобы хотел использовать Анастасию.

«В бутырской тюрьме я встретил человека, который мне рассказал об этом человеке. У него была специфика такая: заключается брак, потом мужчина устраняется или разводится», — цитирует Соколова сайт kp.ru.

По мнению ученого, девушка оставалась с ним «по заданию» бандита.

12 Соколов признал вину в убийстве Ещенко. Ранее свидетель по делу Екатерина Пржигодзкая, некогда состоявшая в отношениях с Соколовым, рассказала, как он жестоко избивал ее. Сам историк обвиняет женщину в распространении лжи.

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