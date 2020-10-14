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Жээнбеков заверил новых спикера и премьера в готовности к диалогу

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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заверил новых спикера парламента и премьера-министра страны, что готов к диалогу. Об этом 14 октября сообщили «РИА Новости» в пресс-службе главы государства.

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«Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что всегда готов к диалогу со сторонами ради стабильности и развития страны», — рассказал собеседник информагентства.

Жээнбеков отметил, что в настоящий момент перед страной остро стоят вопросы подготовки ко второй волне пандемии коронавирусной инфекции и прохождению осенне-зимнего отопительного сезона.

В среду глава государства встретился со спикером парламента Канатом Исаевым и премьер-министром страны Садыром Жапаровым. Президент поздравил их с назначением на должности и пожелал успехов в работе.

Кроме того, 14 октября Жээнбеков записал видеообращение к нации, в котором призвал политические силы страны решать возникающие проблемы «только в рамках закона, а не путем давления».

Ранее в этот же день Жапаров предположил, что Жээнбеков может подать в отставку до конца дня. По его словам, это требование народа.

После парламентских выборов 4 октября в Киргизии начались протесты. Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека, захватив здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны и освободили из тюрьмы ряд политиков.

Жээнбеков назвал произошедшее попыткой захвата власти, но согласился с необходимостью провести новые выборы. ЦИК республики отменила итоги голосования, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.

Премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку.

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