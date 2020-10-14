Вучич пообещал никогда не вводить санкции против России

Белград никогда не будет вводить санкции против России даже в случае давления. Об этом в среду, 14 октября, заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Сербия не вводила и никогда не введет санкции против Российской Федерации. <...> Несмотря на то что мы были под давлением и, наверное, будем под давлением, и находимся на европейском пути, но мы сохраним свою позицию и не будем портить отношения с Россией», — сказал сербский лидер в интервью ТАСС.

Кроме того, он рассказал, что страна намерена защищать свои территории без вступления в какие-либо военные структуры, пишет «Газета.ру».

«Сербия никогда не пойдет в НАТО или какую-то другую военную структуру. Она будет самостоятельным, независимым, свободным государством», — добавил Вучич.

Ранее в этот же день комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал санкционный список в отношении России из-за инцидента с российским блогером Алексеем Навальным.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что если санкции вступят в силу, то последуют зеркальные меры и напомнил, что ФРГ так и не предоставила никаких фактов по ситуации.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва всегда выступала за возобновление и продолжение равноправного диалога с Евросоюзом, но не готова сталкиваться с отношением, которое возникло на фоне инцидента с Навальным.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем призвал не нагнетать антироссийских настроений, так как это не способствует стабилизации ситуации в Европе.