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Лавров назвал встречи западных лидеров с Тихановской вмешательством в дела Белоруссии

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Встречи западных лидеров с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской являются вмешательством во внутренние дела республики, заявил в среду, 14 октября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям «Спутник», kp.ru и «Говорит Москва».

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В ходе интервью Лавров также оценил возможность улучшения отношений России и Евросоюза. По его словам, Россия всегда готова к нормализации отношений с ЕС, но вряд ли они будут хорошими в ближайшее время.

29 сентября Тихановская встречалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 6 октября она провела встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

5 октября бывший кандидат заявила, что хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы понять, почему он поддерживает действующего главу Белоруссии Александра Лукашенко. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что каких-либо контактов президента РФ с Тихановской не планируется.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.

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