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Лавров оценил возможность улучшения отношений России и ЕС

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Россия всегда готова к нормализации отношений с Евросоюзом, но вряд ли они будут хорошими в ближайшее время. Об этом в среду, 14 октября, сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналистам российских радиостанций.

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«Хорошими они [отношения] едва ли будут в обозримой перспективе, хотя не по нашей вине. Мы всегда готовы их возобновлять, нормализовывать, оздоровлять на равноправной и взаимоуважительной основе», — сказал Лавров.

Глава МИДа также добавил, что у России иногда возникает вопрос о том, возможно ли вообще иметь дело с ЕС, «который не просто свысока, а достаточно высокомерно и аррогантно посматривает на Россию». По словам Лаврова, ЕС требует от России «отчитываться во всех грехах, которые мы, по мнению Евросоюза, совершили».

«Я считаю, что мы не должны отчитываться ни в чем, потому что у нас есть, во-первых, собственная Конституция, собственные законы», — добавил глава внешнеполитического ведомства.

13 октября Лавров в разговоре с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем призвал не нагнетать антироссийских настроений, поскольку это не способствует стабилизации ситуации в Европе.

Министр также подчеркнул, что отношения России и ЕС могут основываться «исключительно на равноправии и взаимном уважении интересов». Поэтому, по его словам, странам, задающим тон в Евросоюзе, следует отказаться «от попыток вести дела с позиций собственного превосходства и признать безальтернативность честного, с фактами в руках диалога».

Ранее в этот же день Боррель подтвердил решение ЕС ввести санкции против РФ из-за блогера Алексея Навального.

Предполагается, что санкции ЕС будут носить индивидуальный характер, затронут девятерых российских представителей и, как предполагается, коснутся традиционной заморозки активов и запрета на въезд в Евросоюз.

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