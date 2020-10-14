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Трамп сравнил себя с суперменом после приема лекарств от COVID-19

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Президент США Дональд Трамп ощущал себя суперменом после приема лекарств от коронавируса. Об этом он заявил 13 октября на выступлении перед сторонниками в Пенсильвании.

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«Всё, что я знаю, это то, что я что-то принял и очень быстро почувствовал себя хорошо. <...> Не знаю, что это было, но я почувствовал себя суперменом», — цитирует американского лидера New York Post.

При этом Трамп в очередной раз заявил, что у него выработался настолько сильный иммунитет, что он готов расцеловать всех участников митинга.

Накануне глава Белого дома объявил о возвращении к своей предвыборной кампании после того, как переболел коронавирусом.

12 октября лечащий врач главы Белого дома Шон Конли заявил, что результаты тестов президента США на коронавирус последние несколько дней подряд были отрицательными.

О том, что у американского лидера выявлен COVID-19, стало известно 2 октября. Его с легкими симптомами госпитализировали на три дня в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида, после чего выписали и отправили долечиваться в своей резиденции.

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