Попова сообщила о безопасности очного обучения в школах в большинстве регионов

Обучение в школах в очном режиме практически во всех субъектах России безопасно, сообщила во вторник, 13 октября, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«С 1 сентября дети в РФ пошли в школу по очной форме [обучения]. <...> Мы понимаем, что в этих эпидемических условиях мы могли организовать безопасный учебный процесс для школьников, что сегодня и происходит в значительной части субъектов РФ, в большинстве, практически во всех. У нас дети прекрасно ходят в школу, проходят фильтры на входе», — приводит ТАСС ее слова.

5 октября замминистра просвещения России Виктор Басюк заявил, что из-за роста темпов заболеваемости коронавирусом школы Москвы, Сахалина и Ульяновской области перейдут на дистанционное обучение. Однако позже в ведомстве опровергли данную информацию, заявив, что решения о переводе российских школ на дистанционное обучение на фоне роста заболеваемости коронавирусом пока не принимались.

3 октября замминистра просвещения Денис Грибанов заявил, что вопрос о массовом переходе школ на удаленку пока не стоит, на карантин уходят только те, где есть заболевшие.

29 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичных школах увеличат продолжительность осенних каникул с одной недели до двух. Они продлятся с 5 по 18 октября.

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