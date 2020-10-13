СК проверит законность выдачи оружия нижегородскому стрелку

Следователи проверят, законно ли было выдано оружие подозреваемому в убийстве трех человек в Нижегородской области. Соответствующее поручение дал председатель СК России Александр Бастрыкин 13 октября.

«По указанию председателя СК следователи должны <...> тщательно проверить информацию о проявлении агрессии подозреваемым в подростковом возрасте, дать оценку действиям (бездействию) сотрудников органов профилактики и правоохранительных органов в связи с этим, а также проверить законность выдачи разрешения на владение оружием», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, допрашиваются свидетели. По версии СК, 18-летний юноша «беспричинно произвел выстрелы в местных жителей».

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что подозреваемый является законным владельцем охотничьего гладкоствольного ружья с 17 сентября, пишет ТАСС.

Инцидент произошел накануне. Предположительно, 18-летний Даниил Монахов поссорился с бабушкой, после чего выстрелил в пенсионерку, а затем открыл огонь по людям на автобусной остановке в поселке Большеорловское Борского района.

Погибли три человека, еще трое получили тяжелые ранения и были госпитализированы, в том числе и бабушка нападавшего. Пенсионерке провели операцию, ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

Тело самого Монахова обнаружили утром 13 октября в лесополосе. По предварительным данным, он покончил с собой. Юноше проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как стало известно телеканалу РЕН ТВ, Даниил обучался в интернате для инвалидов. Ранее очевидец стрельбы рассказала детали произошедшего.