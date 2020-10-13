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Нижегородскому стрелку проведут посмертную экспертизу

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Молодому человеку, убившему троих и покончившему с собой в Нижегородской области, проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах во вторник, 13 октября.

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«Для установления его психического состояния, в том числе в момент совершения преступления, а также причин и мотивов, ему будет назначена комплексная посмертная психолого-психиатрическая экспертиза», — цитирует ТАСС своего собеседника.

Тело 18-летнего Даниила Монахова было обнаружено утром во вторник в лесополосе неподалеку от поселка Большеорловское Борского района. По предварительным данным, он покончил с собой.

Инцидент произошел накануне. Предполагается, что юноша открыл стрельбу на автобусной остановке в поселке после ссоры с бабушкой. Сначала он выстрелил в пенсионерку, а затем открыл огонь по людям.

Погибли три человека, еще трое получили тяжелые ранения и были госпитализированы, в том числе и бабушка нападавшего. Пенсионерке провели операцию, ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как стало известно телеканалу РЕН ТВ, Даниил обучался в интернате для инвалидов. Ранее, в понедельник, 12 октября, очевидец стрельбы рассказала детали произошедшего.

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