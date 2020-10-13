Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Нижегородскому стрелку проведут посмертную экспертизу
Мир
ВОЗ сообщила о рекордном приросте заболевших COVID-19 за неделю в мире
Авто
Роскачество назвало самые удобные сервисы каршеринга
Мир
В Крыму заявили о фиаско Зеленского в вопросе полуострова
Мир
Эксперты предрекли Украине экологическую катастрофу
Сюжет:

Власти Карабаха заявили о найденных 670 турецких и израильских снарядах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Степанакерте с начала эскалации нагорнокарабахского конфликта обнаружено более 670 неразорвавшихся снарядов в основном турецкого и израильского производства, заявили власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики 13 октября.

Бои под тенью: контроль за перемирием в Карабахе предлагают поручить ОБСЕ
Для эффективного режима прекращения огня нужен мониторинг на земле

«Саперные группы департамента спасательных сил госслужбы по ЧС Республики Арцах (самоназвание Карабаха. — Ред.) продолжают работу по поиску и обезвреживанию неразорвавшихся бомб и мин. Только в Степанакерте уже обнаружены 673 ракетных, ударных и кассетных боеприпаса», — передает сообщение инфоцентра республики «РИА Новости».

Уточняется, что снаряды в основном турецкого и израильского производства. По поручению директора службы полковника Карена Саркисяна неразорвавшиеся боеприпасы были перевезены саперами из столицы в безопасное место и уничтожены, отметили в инфоцентре.

13 октября Азербайджан заявил об обезвреживании 374 бомб на своей территории в ходе поисковых операций вдали от мест боевых действий в Агдамском, Агджабединском, Бардинском, Джебраильском, Геранбойском, Товузском, Тертерском, Физулинском районах, а также в городах Гянджа и Мингячевир.

12 октября Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах в Карабахе, несмотря на перемирие. В НКР заявили, что ПВО республики сбили штурмовик Су-25 в северо-восточном направлении страны. В минобороны Армении отметили, что в Карабахе присутствуют турецкие F-16. В Азербайджане опровергли эту информацию.

Очередное обострение военного конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе, взявшего начало в феврале 1988 года, произошло 27 сентября. Стороны несут потери среди военных и гражданского населения. Они возложили ответственность за обострение ситуации друг на друга.

О прекращении огня Азербайджан и Армения договорились 9 октября по итогам переговоров, состоявшихся в Москве по инициативе российской стороны. Обстрелы должны были быть прекращены 10 октября с 12:00 по местному времени (11:00 мск) в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020