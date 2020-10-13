Власти Карабаха заявили о найденных 670 турецких и израильских снарядах

В Степанакерте с начала эскалации нагорнокарабахского конфликта обнаружено более 670 неразорвавшихся снарядов в основном турецкого и израильского производства, заявили власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики 13 октября.

«Саперные группы департамента спасательных сил госслужбы по ЧС Республики Арцах (самоназвание Карабаха. — Ред.) продолжают работу по поиску и обезвреживанию неразорвавшихся бомб и мин. Только в Степанакерте уже обнаружены 673 ракетных, ударных и кассетных боеприпаса», — передает сообщение инфоцентра республики «РИА Новости».

Уточняется, что снаряды в основном турецкого и израильского производства. По поручению директора службы полковника Карена Саркисяна неразорвавшиеся боеприпасы были перевезены саперами из столицы в безопасное место и уничтожены, отметили в инфоцентре.

13 октября Азербайджан заявил об обезвреживании 374 бомб на своей территории в ходе поисковых операций вдали от мест боевых действий в Агдамском, Агджабединском, Бардинском, Джебраильском, Геранбойском, Товузском, Тертерском, Физулинском районах, а также в городах Гянджа и Мингячевир.

12 октября Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах в Карабахе, несмотря на перемирие. В НКР заявили, что ПВО республики сбили штурмовик Су-25 в северо-восточном направлении страны. В минобороны Армении отметили, что в Карабахе присутствуют турецкие F-16. В Азербайджане опровергли эту информацию.

Очередное обострение военного конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе, взявшего начало в феврале 1988 года, произошло 27 сентября. Стороны несут потери среди военных и гражданского населения. Они возложили ответственность за обострение ситуации друг на друга.

О прекращении огня Азербайджан и Армения договорились 9 октября по итогам переговоров, состоявшихся в Москве по инициативе российской стороны. Обстрелы должны были быть прекращены 10 октября с 12:00 по местному времени (11:00 мск) в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.