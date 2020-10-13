Азербайджан заявил об обезвреживании почти 400 бомб ВС Армении

Азербайджанское национальное агентство по разминированию (ANAMA) в ходе поисковых операций обезвредило 374 бомбы на своей территории вдали от места боевых действий, сообщила 12 октября пресс-служба организации в Twitter.

«Подрывная группа агентства обезвредила 374 бомбы. <...> В ходе поисковых работ были найдены следующие снаряды, запущенные вооруженными силами Армении: одна ракета 240 мм (М24Ф), один артиллерийский снаряд 100 мм (ОФ-32), один блок управления ракетой 9М528, 24 остатка разорвавшихся снарядов», — сказано в заявлении.

Отмечается, что поиски проходили в Агдамском, Агджабединском, Бардинском, Джебраильском, Геранбойском, Товузском, Тертерском, Физулинском районах, а также в городах Гянджа и Мингячевир.

12 октября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах в Карабахе, несмотря на перемирие. В НКР заявили, что ПВО республики сбили штурмовик Су-25 в северо-восточном направлении страны. В минобороны Армении отметили, что в Карабахе присутствуют турецкие F-16. В Азербайджане опровергли эту информацию.

Очередное обострение военного конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе, взявшего начало в феврале 1988 года, произошло 27 сентября. Стороны несут потери среди военных и гражданского населения. Они возложили ответственность за обострение ситуации друг на друга.

О прекращении огня Азербайджан и Армения условились 9 октября по итогам переговоров, состоявшихся в Москве по инициативе российской стороны. Обстрелы должны были быть прекращены 10 октября с 12:00 по местному времени (11:00 мск) в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.