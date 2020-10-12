Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты

Стандартную программу подготовки лётчиков многоцелевого самолёта поколения IV++ Су-34 расширят. Их экипажи научат вести воздушный бой на больших высотах и на сверхзвуковых скоростях, рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве. При этом самолёт будет применять не только современные, но и перспективные авиационные ракеты средней и большой дальности. Истребительные возможности позволят ему перехватывать бомбардировщики противника и носители управляемого оружия. Боевая машина сможет самостоятельно защищать себя, особенно на больших расстояниях, когда прикрыть её истребителями нельзя, считают эксперты. Во время операции в Сирии этим «сушкам» уже приходилось летать с вооружением, предназначенным для воздушного боя.

Расширение компетенций

Ранее Су-34 применялся исключительно как ударный самолёт для поражения наземных и морских целей, прикрытия средствами радиоэлектронной борьбы других бомбардировщиков. Военные сообщали лишь о редких учениях с применением его экипажами ракет ближнего воздушного боя и об установке на них вооружения «воздух-воздух» в Сирии для самообороны.

Накануне пресс-служба Министерства обороны заявила, что в Центральном военном округе с самолётами Су-34 впервые была проведена тренировка по действию в нижних слоях стратосферы. Лётчики набрали высоту в 15 км и на сверхзвуковой скорости отработали обнаружение и уничтожение воздушного противника. При этом они действовали самостоятельно, без «подсказок» от наземных средств ПВО.

В отличие от Су-24М, Министерство обороны классифицирует Су-34 как истребитель-бомбардировщик. Он неоднократно экспонировался с такими же ракетами «воздух-воздух», что и истребители. В составе его боекомплекта заявлены имеющие малую дальность инфракрасные Р-73 и более мощные Р-27 с полуактивным радарным наведением. Обнародовались также сведения о возможности использования на них новейших Р-77, способных поражать воздушные цели на расстоянии до 110 км.

Сейчас в составе ВКС имеется около 130 единиц Су-34. В этом году началось строительство первой партии из заказанных Министерством обороны 24 модернизированных самолётов этого типа. Среди его отличий разработчиками заявлено более мощное и разнообразное вооружение.

Как ранее сообщали «Известия», сейчас выполняется рекордный контракт на несколько тысяч ракет «воздух-воздух» средней дальности Р-77-1 стоимостью 66 млрд рублей. Его реализация позволит оборонному ведомству ликвидировать нехватку таких боеприпасов и оснастить ими эскадрильи, вооружённые не только новейшими истребителями Су-57 и Су-35, но и другими моделями самолётов.

— Несмотря на то, что Су-34 — фронтовой бомбардировщик с увеличенным радиусом действия, у него есть возможности истребителя, — рассказал «Известиям» бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко. — Ничего особенно сложного в этом нет. Начиная с самолетов Су-17, мы тренировались в стрельбе по воздушным целям.

Истребители-бомбардировщики не будут осуществлять функции ПВО, но при выполнении боевых задач смогут себя защитить, добавил эксперт.

— Это мощный высотный сверхзвуковой самолет, который на высоте до 15 км будет в состоянии применять ракеты «воздух-воздух» при встрече с истребителями противника, — добавил он. — Су-34 вполне маневренный, может выполнять весь пилотаж и даже вести воздушный бой. Он, конечно, тяжелее специализированных истребителей, и эту специфику надо учитывать при подготовке экипажей. Если машина будет идти с полной бомбовой нагрузкой, ему будет сложновато.

В теории бомбардировщики должны сопровождать истребители. На практике сил не всегда хватает для их прикрытия. Су-34 может выполнять боевую задачу автономно, самостоятельно обороняясь от самолётов противника. А при необходимости он может применять оружие и против бомбардировщиков, заключил Валерий Горбенко.

Истребительные силы

Су-34 начали проектировать ещё в конце 80-х годов прошлого века, взяв за основу новейший на то время истребитель Су-27. От него новый бомбардировщик унаследовал мощные турбореактивные двигатели АЛ-31Ф с форсажными камерами. Они позволяют самолёту преодолевать звуковой барьер, а на больших высотах разгоняют его до скорости в 1 900 км/час. Машина получила передовую многофункциональную радиолокационную станцию Ш-141, способную обнаруживать не только наземные, но и воздушные цели. В небе вражеский бомбардировщик или транспортный самолёт истребитель-бомбардировщик способен «увидеть» на дальности до 250 км.

Кроме широкого набора обычных и управляемых боеприпасов Су-34 оснащён авиационной пушкой и может нести до шести ракет «воздух-воздух» малой или средней дальности.

Уникальной особенностью, отличающей машину от любых других отечественных истребителей и фронтовых бомбардировщиков, стала полностью переделанная по сравнению с Су-27 кабина. В ней лётчик и штурман сидят плечом к плечу. Увеличенные габариты придали самолету характерный внешний вид, за который Су-34 получил неофициальное прозвище «утёнок». Они же улучшили комфорт экипажа в многочасовых полётах и позволили разместить на борту санузел и мини-кухню.

Для атаки противника с предельно малых высот машина получила серьёзное бронирование кабины лётчиков. Общий вес самолета достигает полутора тонн. Этого достаточно, чтобы защитить экипаж и жизненно важные агрегаты от огня стрелкового оружия с земли.

С начала российской операции в Сирии там постоянно используют Су-34. Они стали главными «специалистами» по применению высокоточного оружия. Во время наиболее интенсивных боевых действий против ИГИЛ (террористическая группировка запрещена на территории России) количество таких самолётов на авиабазе Хмеймим достигало 14 единиц одновременно.

После того, как 24 ноября 2015 года турецкий истребитель F-16 сбил над Сирией российский Су-24М, под бомбардировщики Су-34 начали подвешивать ракеты «воздух-воздух» малой и средней дальности для самообороны. Но вскоре эту практику прекратили, и далее их вновь использовали только в роли ударных машин.