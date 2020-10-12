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Глава РПЛ оценил решение наказать «Спартак» за нарушение противовирусных мер

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Наказание московского футбольного клуба «Спартак» за нарушение противоэпидемических мер на матче с петербургским «Зенитом» является сигналом для всей лиги. Об этом 12 октября заявил глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

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«Обострившаяся эпидемиологическая ситуация исключает формальный подход к соблюдению профилактических мер. Каждый матч теперь — под особым вниманием со стороны органов власти. Наша общая обязанность — проявить повышенную ответственность, и это касается всех клубов РПЛ», — передает его слова «РИА Новости».

Прядкин выразил удовлетворение тем, что наказание никак не связано с закрытием стадиона, а также обратился к болельщикам с просьбой соблюдать социальную дистанцию и использовать средства защиты.

Ранее в понедельник суд оштрафовал «Спартак» на 300 тыс. рублей за нарушение противоэпидемических мер на матче с петербургским «Зенитом». В этот же день в клубе заявили, что не будут обжаловать наказание.

Игра «Спартака» и «Зенита» в рамках 10-го тура чемпионата «Тинькофф Российская премьер-лига» (РПЛ) состоялась 3 октября на стадионе «Открытие Арена». Матч завершился со счетом 1:1.

В связи с пандемией заполняемость трибун на матчах РПЛ сейчас не должна превышать 50%. Однако при этом необходимо учитывать дистанцию при рассадке болельщиков в 1,5 м, то есть фактическая заполняемость — примерно 30%.

После матча генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что на матче присутствовали 17 150 человек при вместимости арены 45 тыс. зрителей. Такие цифры вызвали подозрение и организаторы чемпионата подготовили официальный запрос в «Спартак» о предоставлении фактических данных о посещаемости матча.

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