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«Спартак» отказался от обжалования штрафа за нарушение противовирусных мер

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Московский «Спартак» не будет обжаловать штраф в размере 300 тыс. рублей за нарушение противоэпидемических мер на матче с петербургским «Зенитом». Об этом в понедельник, 12 октября, сообщил руководитель по связям с общественностью клуба Антон Фетисов.

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«Мы, конечно, не хотели никакого наказания, но обжаловать не будем», — цитирует его ТАСС.

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Матч «Спартак»–«Зенит» состоялся 3 октября в рамках 10-го тура чемпионата «Тинькофф Российская премьер-лига» (РПЛ). Игра прошла на стадионе «Открытие Арена» и завершилась ничьей — 1:1.

После матча генеральным директором «Спартака» Шамилем Газизовым было озвучено, что на игре присутствовали 17 150 человек при вместимости арены в 45 тыс. зрителей. Такие цифры вызвали подозрение и организаторы чемпионата подготовили официальный запрос в «Спартак» о предоставлении фактических данных о посещаемости.

В связи с пандемией заполняемость трибун на матчах лиги сейчас не должна превышать 50%. Однако при этом необходимо учитывать дистанцию при рассадке болельщиков в 1,5 м, то есть фактическая заполняемость — примерно 30%.

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