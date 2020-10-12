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Главы МИД стран ЕС поддержали санкции против РФ из-за инцидента с Навальным

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Главы МИД стран Евросоюза поддержали предложение Франции и Германии по санкциям против России в связи с инцидентом с блогером Алексеем Навальным. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

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«Была выражена политическая поддержка предложению Франции и Германии по санкциям. Подготовкой займутся рабочие группы Евросоюза», — приводит его слова газета Ilta-Sanomat.

По словам Хаависто, речь идет об индивидуальных санкциях.

8 октября стало известно, что власти Франции и Германии предложат пакет санкций против России из-за ситуации с предполагаемым «применением химического оружия» против Навального.

В МИД России выразили недоумение из-за заявления Франции и ФРГ.

6 октября в ОЗХО сообщили, что ингибитор холинэстеразы, биомаркеры которого нашли в анализах блогера, не включен в список запрещенных препаратов. Также отмечалось, что найденное вещество имеет структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов из списка запрещенных веществ.

Навальный почувствовал себя плохо во время рейса Томск–Москва 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, больного доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее — в клинику «Шарите» в Берлине.

В ФРГ рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи в ходе его обследования интоксикации этим веществом не выявили. 23 сентября блогера выписали из стационара.

Правительство Германии, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов к этому заявлению приложено не было. Официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры и медиков, остались без ответа.

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