Прямой эфир

Москва выразила недоумение из-за заявления Франции и ФРГ по Навальному

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый замминистра иностранных дел России Владимир Титов в ходе беседы с французским послом в Москве Пьером Леви выразил недоумение касательно совместного заявления глав МИД Франции и Германии по ситуации с российским блогером Алексеем Навальным. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщила пресс-служба российского МИДа.

Бьют до дна: что последует за выводами ОЗХО по Навальному
Пока официально виновник не назван, Запад уже готовится к очередной санкционной войне

«Выразили недоумение в связи с неподобающим по содержанию и тональности совместным заявлением министров иностранных дел Франции и ФРГ по ситуации с Навальным, идущим вразрез с реальным положением дел на фоне неготовности этих стран предоставлять информацию российским структурам в рамках оказания правовой помощи», ― говорится в сообщении.

Накануне депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт подчеркнул, что в ситуации с Навальным создается впечатление, что существует сценарий, предусматривающий отравление блогера в России с обязательной причастностью спецслужб.

Днем ранее стало известно, что власти Франции и Германии предложат пакет санкций против России из-за ситуации с предполагаемым «применением химического оружия» против Навального.

6 октября в ОЗХО сообщили, что ингибитор холинэстеразы, биомаркеры которого нашли в анализах блогера, не включен в список запрещенных препаратов. Также отмечалось, что найденное вещество имеет структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов из списка запрещенных веществ.

Навальный почувствовал себя плохо во время рейса Томск–Москва 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, больного доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее — в клинику «Шарите» в Берлине.

В ФРГ рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи в ходе его обследования интоксикации этим веществом не выявили. 23 сентября блогера выписали из стационара.

Правительство Германии, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов к этому заявлению приложено не было. Официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры и медиков, остались без ответа.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020