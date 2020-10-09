Москва выразила недоумение из-за заявления Франции и ФРГ по Навальному

Первый замминистра иностранных дел России Владимир Титов в ходе беседы с французским послом в Москве Пьером Леви выразил недоумение касательно совместного заявления глав МИД Франции и Германии по ситуации с российским блогером Алексеем Навальным. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщила пресс-служба российского МИДа.

«Выразили недоумение в связи с неподобающим по содержанию и тональности совместным заявлением министров иностранных дел Франции и ФРГ по ситуации с Навальным, идущим вразрез с реальным положением дел на фоне неготовности этих стран предоставлять информацию российским структурам в рамках оказания правовой помощи», ― говорится в сообщении.

Накануне депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт подчеркнул, что в ситуации с Навальным создается впечатление, что существует сценарий, предусматривающий отравление блогера в России с обязательной причастностью спецслужб.

Днем ранее стало известно, что власти Франции и Германии предложат пакет санкций против России из-за ситуации с предполагаемым «применением химического оружия» против Навального.

6 октября в ОЗХО сообщили, что ингибитор холинэстеразы, биомаркеры которого нашли в анализах блогера, не включен в список запрещенных препаратов. Также отмечалось, что найденное вещество имеет структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов из списка запрещенных веществ.

Навальный почувствовал себя плохо во время рейса Томск–Москва 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, больного доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее — в клинику «Шарите» в Берлине.

В ФРГ рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи в ходе его обследования интоксикации этим веществом не выявили. 23 сентября блогера выписали из стационара.

Правительство Германии, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов к этому заявлению приложено не было. Официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры и медиков, остались без ответа.