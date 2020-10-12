Россия объявила двух сотрудников посольства Болгарии персонами нон грата

Россия объявила двух сотрудников посольства Болгарии в Москве персонами нон грата. Об этом сообщили в МИД РФ 12 октября.

«Посол Болгарии А. Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении двух сотрудников посольства Болгарии в Москве persona non grata», — говорится в сообщении МИДа.

Уточняется, что данный шаг является ответной зеркальной мерой на «ничем не мотивированное» решение властей Болгарии выслать из страны в сентябре этого года двух заместителей торгового представителя России в Софии.

Прокуратура Болгарии тогда, в сентябре, обвинила двух российских дипломатов в шпионаже.

По мнению прокуратуры Болгарии, их целью была передача собранной информации, которая являлась государственной тайной и служебной тайной, военной разведке РФ в Москве.

В январе власти Болгарии также объявляли персонами нон грата двух других российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, а министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захарьева заявила, что дипломаты, скорее всего, будут высланы из страны.

Как утверждали в прокуратуре страны, один из россиян был аккредитован в качестве первого секретаря в консульском отделе российского посольства в Софии и с 2017 года якобы собирал информацию о механизмах избирательного процесса в Болгарии.

Второго подозреваемого назвали сотрудником торгового представительства РФ в Софии, и с 2018 года он якобы запрашивает секретную информацию в области энергетики и энергетической безопасности Болгарии.