Болгария объявила персонами нон грата двух российских дипломатов

Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Об этом сообщило в пятницу, 24 января, посольство РФ в Софии на своей странице в Facebook.

«Посол России в Болгарии был приглашен в МИД Болгарии, где ему были вручены ноты об объявлении дипломата посольства персоной нон грата и объявлении сотрудника торгового представительства неприемлемым (лицом — Ред.) в соответствии с Венской конвенцией», — говорится в сообщении.

В дипмиссии отметили, что никаких доказательств, подтверждающих осуществление ими шпионской деятельности, представлено не было. Также в посольстве добавили, что Россия оставляет за собой право на принятие ответных действий.

Ранее в этот день министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захарьева заявила о том, что два российских дипломата, скорее всего, будут высланы из страны.

О расследовании стало известно 24 января. Так, под подозрение болгарской прокуратуры попали двое россиян с дипломатическим статусом, однако ввиду наличия у них иммунитета уголовное дело было прекращено, как того требуют положения Венской конвенции.

На сайте прокуратуры утверждается, что один из граждан РФ был аккредитован в качестве первого секретаря в консульском отделе российского посольства в Софии и с 2017 года якобы собирал информацию, в частности, о механизмах избирательного процесса в Болгарии.

Второй подозреваемый является сотрудником Торгового представительства РФ в Софии и с 2018 года якобы запрашивает секретную информацию, в том числе в области энергетики и энергетической безопасности Болгарии.