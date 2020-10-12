Депутаты предложили назначить пособие родителям школьников на дистанционке

В России предложили выплачивать пособие по временной нетрудоспособности во время внеплановых каникул, которые объявляются в учебных заведениях в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, родителям учащихся до 14 лет. Соответствующий законопроект на рассмотрение в правительство направила группа депутатов от фракции ЛДПР.

Как сообщил в своем Telegram-канале один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, предложение призвано помочь российским гражданам в период пандемии коронавируса. К сообщению он также приложил фотографии документа.

Отмечается, что новое пособие, по задумке авторов, будет получать один из родителей, другой член семьи или законный представитель ребенка за весь период дополнительных каникул, в связи с необходимостью обеспечивать уход за ребенком и его безопасности в это время.

Депутаты отметили, что работнику не всегда удается договориться с работодателем о предоставлении дополнительного отпуска без сохранения содержания, в связи со ст. 263 Трудового кодекса РФ, которая определяет четкие условия для его получения на срок до двух недель.

Также авторы законопроекта напомнили, что действующее законодательство на данный момент обеспечивает пособием по временной нетрудоспособности родителей детей до семилетнего возраста в случае введения карантина в их дошкольной образовательной организации.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил 29 сентября, что в школах столицы увеличат продолжительность осенних каникул с одной недели до двух. Они продлятся с 5 по 18 октября.

Позже 6 октября Собянин выпустил новый указ о приостановке действия социальных карт, которые обеспечивают льготный проезд школьникам и пенсионерам в Москве. На следующий день градоначальник заявил, что ситуация с коронавирусом в городе меняется не в лучшую сторону. Он рекомендовал частным школам и кружкам сделать перерыв в две недели, чтобы «не создавать проблем для родителей и детей».

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 11 октября, число новых случаев этой инфекции в России составляет более 13,6 тыс. Всего на сегодняшний день в стране выявили 1 298 718 случаев этого вируса в 85 регионах. За весь период зафиксировали 22 597 летальных исходов, выздоровели 1 020 442 человека.

9 октября в Кремле заявили, что статистика суточного прироста новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в стране является поводом для внутренней мобилизации каждого россиянина. Власти призвали граждан соблюдать эпидемиологические меры безопасности, в том числе носить маски.

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