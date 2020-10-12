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Вирусолог спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу в России

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Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с «РИА Новости» рассказал, что рост заражения коронавирусом может достичь пика через неделю, а затем выйти на плато и начать снижаться.

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По его словам, данный сценарий возможен в том случае, если российские граждане будут соблюдать все необходимые противоэпидемические меры. При этом если россияне не будут соблюдать ограничения, то их могут ужесточить для снижения уровня заболеваемости.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 11 октября, число новых случаев этой инфекции в России составляет более 13,6 тыс. Всего на сегодняшний день в стране выявили 1 298 718 случаев этого вируса в 85 регионах. За весь период зафиксировали 22 597 летальных исходов, выздоровели 1 020 442 человека.

В пятницу, 9 октября, число новых заболевших в России впервые превысило весенний рекорд — сообщалось о 12 126 новых случаях COVID-19 во всех регионах. В Москве количество новых случаев этой инфекции также вышло на уровень апреля, увеличилось число госпитализаций и тяжелых форм заболевания.

В тот же день в Кремле заявили, что статистика суточного прироста новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в стране является поводом для внутренней мобилизации каждого россиянина. Власти призвали граждан соблюдать эпидемиологические меры безопасности, в том числе носить маски.

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