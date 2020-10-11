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Двух участников встречи с Лукашенко в СИЗО выпустили на свободу

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Двум арестованным по делу о беспорядках в Белоруссии изменили меру пресечения после встречи в СИЗО с президентом страны Александром Лукашенко, их выпустили на свободу. Об этом сообщает в воскресенье, 11 октября, телеканал «Беларусь-1».

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Речь идет о члене инициативной группы экс-кандидата в президенты республики Виктора Бабарико, бизнесмене Юрии Воскресенском, а также директоре компании PandaDoc Дмитрии Рабцевиче.

Ранее Лукашенко встретился с членами Координационного совета оппозиции в СИЗО КГБ Белоруссии. В ходе встречи обсуждались изменения в конституцию страны. Видеозапись была опубликована в субботу, 10 октября, в Telegram-канале «Пул Первого».

Сообщалось, что на встрече присутствовали 11 человек, в том числе экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико, член президиума координационного совета юрист Лилия Власова и координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский.

Из семи членов президиума координационного совета пятеро задержаны, на свободе остались лишь Светлана Алексиевич, уехавшая в Германию, и член стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский.

Создание координационного совета оппозиции для передачи власти в Белоруссии инициировала бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская, которая уехала в Литву.

Белорусские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту создания совета. По словам президента страны Александра Лукашенко, создание альтернативных органов власти в стране недопустимо и будет караться по закону.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с результатами выборов начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, которые продолжаются до сих пор.

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