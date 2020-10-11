Кокорин восстановился после травмы и будет играть в ближайшем туре
Нападающий ФК «Спартак» Александр Кокорин восстановился после мышечной травмы, сообщает в воскресенье, 11 октября, «Спорт Экспресс».
Как отмечает издание, теперь футболист готов сыграть в матче 11-го тура «Тинькофф Российской Премьер Лиги».
3 октября экс-капитан «Спартака» Егор Титов рассказал, что Кокорин — хороший футболист, но играть в московской команде у него пока не получается.
2 октября главный тренер «Спартака» Доменико Тедеску заявил, что Кокорин пропустит матч с «Зенитом» 3 октября, так как ему нужно еще две недели на восстановление от травмы.