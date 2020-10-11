Прямой эфир
Сюжет:

Трамп заявил о предательстве Байденом афроамериканцев

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп на первом же выступлении после выздоровления раскритиковал своего соперника на предстоящих выборах в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена, обвинив его в предательстве афроамериканцев и представителей испаноязычного сообщества.

Не кот начхал: COVID-19 у Трампа подкосил его шансы на переизбрание
Демократы сочувствуют заразившемуся президенту и ощущают прилив сил в борьбе за Белый дом

По его словам, политика демократов заключается в том, чтобы не приносить ничего кроме бедствий, проблем и бедности. Он также обвинил оппонентов в том, что в течение 50 лет они переносили рабочие места в Китай.

Трамп отметил, что страна благодаря введенным пошлинам смогла получить с Китая «миллиарды и миллиарды долларов», а также пообещал вернуть рабочие места обратно в США, пишет ТАСС.

Ранее 10 октября сообщалось, что вторые предвыборные дебаты президента США Дональда Трампа с кандидатом от демократов Джо Байденом, которые были запланированы на 15 октября, отменены.

Американский лидер 2 октября сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Коронавирус был подтвержден и у его супруги Меланьи. 5 октября он выписался из госпиталя. Сообщалось, что Трамп продолжит лечение на дому, в своей резиденции.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020