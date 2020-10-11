Трамп заявил о предательстве Байденом афроамериканцев

Президент США Дональд Трамп на первом же выступлении после выздоровления раскритиковал своего соперника на предстоящих выборах в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена, обвинив его в предательстве афроамериканцев и представителей испаноязычного сообщества.

По его словам, политика демократов заключается в том, чтобы не приносить ничего кроме бедствий, проблем и бедности. Он также обвинил оппонентов в том, что в течение 50 лет они переносили рабочие места в Китай.

Трамп отметил, что страна благодаря введенным пошлинам смогла получить с Китая «миллиарды и миллиарды долларов», а также пообещал вернуть рабочие места обратно в США, пишет ТАСС.

Ранее 10 октября сообщалось, что вторые предвыборные дебаты президента США Дональда Трампа с кандидатом от демократов Джо Байденом, которые были запланированы на 15 октября, отменены.

Американский лидер 2 октября сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Коронавирус был подтвержден и у его супруги Меланьи. 5 октября он выписался из госпиталя. Сообщалось, что Трамп продолжит лечение на дому, в своей резиденции.