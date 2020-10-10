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Намеченные на 15 октября дебаты Трампа и Байдена отменили

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Вторые предвыборные дебаты президента США Дональда Трампа с кандидатом от демократов Джо Байденом, которые были запланированы на 15 октября, отменены. Об этом сообщает CNN со ссылкой на комиссию по проведению президентских дебатов в пятницу, 9 октября.

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Ранее сообщалось, что дебаты Трампа и Байдена пройдут в виртуальном формате. В свою очередь президент США обвинил комиссию в принятии односторонних решений и заявил, что не будет принимать участие в дебатах. Позже в комиссии заявили, что виртуальный формат отменен не будет.

«Кампании двух кандидатов… сделали серию заявлений касательно их соответствующих позиций о готовности участвовать в виртуальных дебатах 15 октября, и теперь каждый объявил альтернативные планы на эту дату. Теперь очевидно, что дебатов 15 октября не будет», — говорится в заявлении комиссии.

Отмечается, что оба кандидата согласились участвовать в дебатах, запланированных 22 октября.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп может вернуться к публичным мероприятиям после перенесенного коронавируса в субботу, 10 октября.

Американский лидер 2 октября сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Коронавирус был подтвержден и у его супруги Меланьи. 5 октября он выписался из госпиталя. Сообщалось, что Трамп продолжит лечение на дому, в своей резиденции.

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